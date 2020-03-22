Станом на 22 березня у світі коронавірусом інфіковано 307 280 осіб, вилікувалися вже 92 376 пацієнтів.
Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 13 049 осіб. Найбільше заражених у Китаї – 81 348 осіб.
Масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається також в Італії. Загальна кількість хворих у країні становить 53 578, хвороба вбила вже 4 825 людей.
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Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:
- Німеччина – 22 364;
- Франція – 14 485;
- Іспанія – 25 496;
- Нідерланди – 3 640;
- Норвегія – 1 471;
- Швейцарія – 6 652;
- Швеція – 1 770;
- Бельгія – 2 815;
- Данія – 1 420;
- Австрія – 3 021;
- Польща – 536.
В Україні станом на 22 березня зафіксовано 47 випадків захворювання на коронавірус.
Найбільша кількість хворих зареєстрована у Чернівецькій області (25). У Києві на коронавірус захворіли 10 людей.