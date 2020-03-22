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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 22 березня

Станом на 22 березня у світі коронавірусом інфіковано 307 280 осіб, вилікувалися вже 92 376 пацієнтів.

Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 13 049 осіб. Найбільше заражених у Китаї – 81 348 осіб.

Масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається також в Італії. Загальна кількість хворих у країні становить 53 578, хвороба вбила вже 4 825 людей.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:

  • Німеччина – 22 364;
  • Франція – 14 485;
  • Іспанія – 25 496;
  • Нідерланди – 3 640;
  • Норвегія – 1 471;
  • Швейцарія – 6 652;
  • Швеція – 1 770;
  • Бельгія – 2 815;
  • Данія – 1 420;
  • Австрія – 3 021;
  • Польща – 536.

В Україні станом на 22 березня зафіксовано 47 випадків захворювання на коронавірус.

Найбільша кількість хворих зареєстрована у Чернівецькій області (25). У Києві на коронавірус захворіли 10 людей.

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