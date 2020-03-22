Станом на 22 березня у світі коронавірусом інфіковано 307 280 осіб, вилікувалися вже 92 376 пацієнтів.

Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 13 049 осіб. Найбільше заражених у Китаї – 81 348 осіб.

Масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається також в Італії. Загальна кількість хворих у країні становить 53 578, хвороба вбила вже 4 825 людей.

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Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:

Німеччина – 22 364;

Франція – 14 485;

Іспанія – 25 496;

Нідерланди – 3 640;

Норвегія – 1 471;

Швейцарія – 6 652;

Швеція – 1 770;

Бельгія – 2 815;

Данія – 1 420;

Австрія – 3 021;

Польща – 536.

В Україні станом на 22 березня зафіксовано 47 випадків захворювання на коронавірус.

Найбільша кількість хворих зареєстрована у Чернівецькій області (25). У Києві на коронавірус захворіли 10 людей.