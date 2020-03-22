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Факти / Світ

Меркель відправили під домашній карантин через лікаря з коронавірусом

Канцлер Німеччини Ангела Меркель пішла на самоізоляцію через спілкування з лікарем, у якого виявили коронавірус.

Минулого тижня медик зробив їй профілактичне щеплення.

Канцлер регулярно проходитиме тести на коронавірус під час карантину.

Читайте: Вакцини проти коронавірусу немає, створити її швидко не вийде – Інститут Роберта Коха

Нагадаємо, уряд Німеччини заборонив жителям збиратися поза домом більше, ніж по дві людини. Так в країні вирішили посилити заходи, щоб ефективніше протидіяти поширенню коронавірусу в країні.

У Німеччині коронавірусом заразилися майже 24 тис. осіб, 92 з них померли.

Джерело: AFP

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