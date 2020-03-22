Втрата смаку чи нюху – лікарі назвали нові симптоми коронавірусу

Спілка британських отоларингологів впевнена, що коронавірус може проявлятися не тільки температурою та кашлем. Інфіковані Covid-19 також можуть втрачати смак чи нюх.
Лікарі зазначають, що молоді пацієнти можуть не мати значних симптомів, однак, в них може спостерігатися втрата нюху чи смакових відчуттів, що вказує на те, що вірус знаходиться в носовій порожнині.
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Також за даними з інших країн, вірус може потрапляти в організм саме через ніс, рот і горло.
Раніше Факти ICTV писали, що МОЗ закликає студентів старших курсів медвузів долучитися до боротьби з коронавірусом.
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