Втрата смаку чи нюху – лікарі назвали нові симптоми коронавірусу

Спілка британських отоларингологів впевнена, що коронавірус може проявлятися не тільки температурою та кашлем. Інфіковані Covid-19 також можуть втрачати смак чи нюх.

Лікарі зазначають, що молоді пацієнти можуть не мати значних симптомів, однак, в них може спостерігатися втрата нюху чи смакових відчуттів, що вказує на те, що вірус знаходиться в носовій порожнині.

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Також за даними з інших країн, вірус може потрапляти в організм саме через ніс, рот і горло.

Раніше Факти ICTV писали, що МОЗ закликає студентів старших курсів медвузів долучитися до боротьби з коронавірусом.