Для запобігання поширенню коронавірусу в італійському місті Ломбардія запроваджують жорсткіші обмежувальні заходи.
Тепер також запровадили заборону на заняття спортом на вулиці, роботу на будівельних майданчиках і поставки, крім основних продуктів.
Про це оголосив керівник регіону Аттіліо Фонтана.
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У місті Ломбрдія також заборонили використання торгових автоматів і роботу щотижневих ринків, які функціонують під відкритим небом.
Всього на коронавірус в світі захворіли 307 280 осіб. В Італії зафіксували 53 578 випадків Covid-19.
Раніше Факти ICTV писали, де пройти тест на коронавірус в Києві і регіонах.
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