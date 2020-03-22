Для запобігання поширенню коронавірусу в італійському місті Ломбардія запроваджують жорсткіші обмежувальні заходи.

Тепер також запровадили заборону на заняття спортом на вулиці, роботу на будівельних майданчиках і поставки, крім основних продуктів.

Про це оголосив керівник регіону Аттіліо Фонтана.

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У місті Ломбрдія також заборонили використання торгових автоматів і роботу щотижневих ринків, які функціонують під відкритим небом.

Всього на коронавірус в світі захворіли 307 280 осіб. В Італії зафіксували 53 578 випадків Covid-19.

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