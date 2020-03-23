Коронавірус у США: Нью-Йорк запроваджує тотальний карантин

У Нью-Йорку, найбільшому місті США, запроваджують тотальний карантин.

Зареєстровані випадки зараження Covid-19 у місті складають майже половину від загального числа хворих в США.

За останній тиждень в Америці кількість інфікованих зросла з 6,36 тис. до більш як 33,5 тис. Таким чином країна потрапила у трійку країн з найбільшою кількістю заражених, поступаючись Китаю та Італії.

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Зараз у штаті Нью-Йорк зареєстровано більш як 16 тис. випадків коронавірусу, у самому місті – більше 5 тис.

Як повідомили у мерії міста, відтепер перебування вдома – це не добровільне бажання дотримуватись соціальної дистанції, а прямий наказ влади.

Похід до магазину чи в аптеку, а також прогулянка з домашнім улюбленцем – чи не єдині можливі способи вийти на вулицю.

Користувачі соцмереж поширили відео, де видно пусті тротуари вздовж іменитої Times Square.

Hanunted streets. An empty Times Square during social distancing. pic.twitter.com/5yWdusMrO7 — Corona Scott King (@DrifterShoots) March 23, 2020

Для контролю за виконанням захисних заходів та протидії мародерству до міста було відправлено техніку та військових Національної Гвардії.

У США дослідники продовжують роботу над розробками вакцину проти Covid-19. Нещодавно Факти ICTV розповідали, що перші зразки вакцини проти коронавірусу було введено першим добровольцям.

Джерело: Axious