PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Коронавірус у США: Нью-Йорк запроваджує тотальний карантин

У Нью-Йорку, найбільшому місті США, запроваджують тотальний карантин.

Зареєстровані випадки зараження Covid-19 у місті складають майже половину від загального числа хворих в США.

За останній тиждень в Америці кількість інфікованих зросла з 6,36 тис.  до більш як 33,5 тис. Таким чином країна потрапила у трійку країн з найбільшою кількістю заражених, поступаючись Китаю та Італії.

Читайте: Коронавірус у США: жителям Каліфорнії наказали не виходити з дому

Зараз у штаті Нью-Йорк зареєстровано більш як 16 тис. випадків коронавірусу, у самому місті – більше 5 тис.

Як повідомили у мерії міста, відтепер перебування вдома – це не добровільне бажання дотримуватись соціальної дистанції, а прямий наказ влади.

Похід до магазину чи в аптеку, а також прогулянка з домашнім улюбленцем – чи не єдині можливі способи вийти на вулицю.

Користувачі соцмереж поширили відео, де видно пусті тротуари вздовж іменитої Times Square.

Для контролю за виконанням захисних заходів та протидії мародерству до міста було відправлено техніку та військових Національної Гвардії.

У США дослідники продовжують роботу над розробками вакцину проти Covid-19.  Нещодавно Факти ICTV розповідали, що перші зразки вакцини проти коронавірусу було введено першим добровольцям.

Джерело: Axious

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка