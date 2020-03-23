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Коронавірус у Великобританії: Джонсон оголосив жорсткий карантин

Через пандемію коронавірусу громадянам Великої Британії з вечора 23 березня заборонено виходити з дому без поважних причин і збиратися більше двох людей, заявив у зверненні прем’єр-міністр країни Борис Джонсон.

– Я змушений дати британцям чітку вказівку – ви маєте лишатися вдома, – сказав він.

За його словами, виходити можна лише для купівлі товарів першої необхідності чи надання медичної допомоги, а зібрання більше двох людей можливе, якщо це члени однієї родини.

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Окрім того, дозволяється пробіжка або прогулянка у парку (самостійно чи з членами сім’ї), можна ходити на роботу, але лише у разі крайньої потреби – якщо її не можна виконувати віддалено.

Слідкувати за виконанням карантину буде поліція.

Прем’єр Борис Джонсон ще 16 березня рекомендував британцям перейти на віддалену роботу, припинити всі контакти і поїздки, відмовитися від відвідування масових заходів, пабів, клубів і театрів.

А у Лондоні з 19 березня закрили 40 станцій метро, а також скорочено автобусні маршрути.

Джерело: Independent

Фото: Dreamstime

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