Станом на 23 березня у світі інфіковано коронавірусом 336 004 особи. Вилікуватися від хвороби вдалося 98 334 пацієнтам а 14 641 особа померли.
Найбільшу кількість випадків зафіксували у Китаї – там заразилися 81 439 особи. В Італії інфікувалися 59 138 осіб, а померло – 5 476.
Третю позицію за кількістю заражених коронавірусом посідають США. Загальна кількість хворих у країні становить 33 276.
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Ситуація із захворюванням на коронавірус у світі:
- Іспанія – 28 768;
- Німеччина – 24 873;
- Іран – 21 638;
- Франція – 16 243;
- Північна Корея – 8 961.
Коронавірусом в Україні станом на 23 березня заразилися 73 людини, троє з них померли.
Covid-19 офіційно підтверджений у:
- Дніпропетровській області – 2;
- Донецькій області – 1;
- Житомирській області – 2 (1 летальний);
- Івано-Франківській області – 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
- Києві – 29 (з них 20 виявлено за останню добу);
- Київській області – 5, з яких 1 за останню добу;
- Львівській області – 2, з яких 1 за останню добу;
- Тернопільській області – 1;
- Чернівецькій області – 25 (1 летальний);
- Черкаській області – 1 підтверджено за останню добу.
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