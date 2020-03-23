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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 23 березня

Станом на 23 березня у світі інфіковано коронавірусом 336 004 особи. Вилікуватися від хвороби вдалося 98 334 пацієнтам а 14 641 особа померли.

Найбільшу кількість випадків зафіксували у Китаї – там заразилися 81 439 особи. В Італії інфікувалися 59 138 осіб, а померло – 5 476.

Третю позицію за кількістю заражених коронавірусом посідають США. Загальна кількість хворих у країні становить 33 276.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус у світі:

  • Іспанія – 28 768;
  • Німеччина – 24 873;
  • Іран – 21 638;
  • Франція – 16 243;
  • Північна Корея – 8 961.

Коронавірусом в Україні станом на 23 березня заразилися 73 людини, троє з них померли.

Covid-19 офіційно підтверджений у:

  • Дніпропетровській області – 2;
  • Донецькій області – 1;
  • Житомирській області – 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківській області – 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
  • Києві – 29 (з них 20 виявлено за останню добу);
  • Київській області – 5, з яких 1 за останню добу;
  • Львівській області – 2, з яких 1 за останню добу;
  • Тернопільській області – 1;
  • Чернівецькій області – 25 (1 летальний);
  • Черкаській області – 1 підтверджено за останню добу.

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

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