Станом на 23 березня у світі інфіковано коронавірусом 336 004 особи. Вилікуватися від хвороби вдалося 98 334 пацієнтам а 14 641 особа померли.

Найбільшу кількість випадків зафіксували у Китаї – там заразилися 81 439 особи. В Італії інфікувалися 59 138 осіб, а померло – 5 476.

Третю позицію за кількістю заражених коронавірусом посідають США. Загальна кількість хворих у країні становить 33 276.

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Ситуація із захворюванням на коронавірус у світі:

Іспанія – 28 768;

Німеччина – 24 873;

Іран – 21 638;

Франція – 16 243;

Північна Корея – 8 961.

Коронавірусом в Україні станом на 23 березня заразилися 73 людини, троє з них померли.

Covid-19 офіційно підтверджений у:

Дніпропетровській області – 2;

Донецькій області – 1;

Житомирській області – 2 (1 летальний);

Івано-Франківській області – 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;

Києві – 29 (з них 20 виявлено за останню добу);

Київській області – 5, з яких 1 за останню добу;

Львівській області – 2, з яких 1 за останню добу;

Тернопільській області – 1;

Чернівецькій області – 25 (1 летальний);

Черкаській області – 1 підтверджено за останню добу.

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