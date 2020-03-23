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Факти / Світ

Коронавірус в Європі: що наразі відбувається в містах

Практично всі міста Європи останнім часом живуть на суворому карантині. Магазини закриті, на спортивних і дитячих майданчиках нікого немає, а вулиці – порожні.

Загальна кількість хворих на коронавірус перевищує 340 тис. Першу позицію за випадками Covid-19 займає Китай, де зафіксували 81 454 заражених, другу – Італія з 59 138 випадками, а третю – США, де на коронавірус захворіло 35 224 людини.

Читайте: Розраховано найгірший сценарій поширення коронавірусу в Україні – Ємець

Водночас в Україні, станом на 23 березня, зафіксували 73 випадки Covid-19.

Як живе Європа в умовах коронавірусу, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Київ, Україна

Киев

Мілан, Італія

Мілан

Париж, Франція

Париж

Мадрид, Іспанія

Мадрид

Мюнхен, Німеччина

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві закривається 40 відділень Ощадбанку у зв’язку з карантином.

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