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Факти / Світ

Китайців попередили про ризик другої хвилі коронавірусу

Провідний китайський експерт із коронавірусу попередив про можливий другий спалах заражень у Китаї через людей, що прибувають до країни.

– Випадки із завезенням вірусу можуть спровокувати ще одну великомасштабну епідемію у нашій країні, – заявив член Пекінської групи експертів із вірусів Лі Ланьцзюань.

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За словами 73-річного професора, під новим ударом можуть опинитися великі міста, в яких люди часто контактують із іноземцями або співвітчизниками, які повертаються на батьківщину. Йдеться про Шанхай, Гуанчжоу, Шеньчжень і Ханчжоу.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров’я заявили, що в Україні смертність від коронавірусу може бути нижчою, ніж у Китаї.

Джерело: The Sun

Фото: Getty Images

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