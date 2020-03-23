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Факти / Світ

Меркель повідомили результати тесту на коронавірус

Тест на коронавірус канцлера Німеччини Ангели Меркель показав негативний результат.

Меркель пройшла діагностику після контакту з лікарем, який, як з’ясувалося пізніше, заразився коронавірусом.

Канцлер нині перебуває на самоізоляції та працює з дому. Вона має намір здати ще один тест на коронавірус.

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Нагадаємо, уряд Німеччини заборонив жителям збиратися поза домом більше, ніж по дві людини. Так в країні вирішили посилити заходи, щоб ефективніше протидіяти поширенню коронавірусу в країні.

Джерело: Focus Online

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