На подолання коронавірусу Європі може знадобитися два роки – вірусолог

Для того щоб повністю подолати коронавірус, Європі може знадобитися два роки.

Про це заявив керівник Шанхайської експертної групи по Covid-19 Чжан Веньхун.

Один з провідних китайських вірусологів зазначає, що пандемія неминуче затягнеться і буде нормально, якщо вірус з’являтиметься і зникатиме протягом двох років.

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– Можу сказати: забудьте про те, що пандемія закінчиться в Європі в найближчому майбутньому, – сказав Веньхун.

Також він зазначив, що від глобальних зусиль усього світу для стримування коронавірусу залежатиме, коли він закінчиться.

– Якби тільки в усьому світі можна було припинити всі пересування на чотири тижні, пандемію можна було б зупинити, – додав вірусолог.

До речі, в Україну завезли тести для Covid-19 і медичні маски.

Джерело: South China Morning Post