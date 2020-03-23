На подолання коронавірусу Європі може знадобитися два роки – вірусолог

Для того щоб повністю подолати коронавірус, Європі може знадобитися два роки.
Про це заявив керівник Шанхайської експертної групи по Covid-19 Чжан Веньхун.
Один з провідних китайських вірусологів зазначає, що пандемія неминуче затягнеться і буде нормально, якщо вірус з’являтиметься і зникатиме протягом двох років.
Читайте: Заборона на штрафи і безготівкова оплата: як працюють банки під час карантину
– Можу сказати: забудьте про те, що пандемія закінчиться в Європі в найближчому майбутньому, – сказав Веньхун.
Також він зазначив, що від глобальних зусиль усього світу для стримування коронавірусу залежатиме, коли він закінчиться.
– Якби тільки в усьому світі можна було припинити всі пересування на чотири тижні, пандемію можна було б зупинити, – додав вірусолог.
До речі, в Україну завезли тести для Covid-19 і медичні маски.
Джерело: South China Morning Post