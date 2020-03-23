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Факти / Світ

Пандемія коронавірусу посилюється – глава ВООЗ заявив про 300 тис. заражених

Кількість тих, хто заразився коронавірусом у світі перевищила 300 тис. людей.

– Пандемія коронавірусу посилюється – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Також він закликав надавати всю необхідну допомогу лікарям.

– Якщо ми не приділятимемо увагу медичним працівникам, чимало людей помруть, лікарі рятують життя, їм теж потрібна допомога, – зазначив він.

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Крім того, ВООЗ наполягає на тому, що використання неперевірених ліків проти коронавірусу без вагомих доказів може дати людям марні надії.

Глава ВООЗ додав, що цього тижня звернеться до очільників G20, щоб ті збільшили виробництво захисних засобів.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні виявили 73 випадки коронавірусу в дев’яти областях, з них три стали летальними.

Фото: Dreamstime

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