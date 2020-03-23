Планета на карантині. Як світ реагує на пандемію коронавірусу

Від зупинки заводів та порожніх парламентів до скасування весіль і безлюдних курортів. Через коронавірус усе на світі валиться, наче доміно. Цього тижня держави масово повертали своїх громадян з інших країн і закривали кордони на замок.

Епіцентром пандемії у Європі лишається Італія. Як і всюди, вірус тут забирає переважно людей похилого віку. Країна на жорсткому карантині.

Іспанія посідає друге місце у Європі за кількістю заражених коронавірусом. Серед захворілих очільник Каталонії, дружина прем’єр-міністра і дві міністерки, які 8 березня взяли участь у демонстрації за права жінок у Мадриді. У країні оголошено надзвичайний стан.

Щоб подихати свіжим повітрям, іспанці беруть в оренду собак, оскільки їхніх вигул – один із дозволених способів залишити домівку. Вартість оренди – від 50 євро.

Тим часом деякі країни східної Європи, як приміром Сербія, вдаються до радикальних заходів. Запроваджують надзвичайний стан, комендантську годину і розміщують війська на кордонах.

Читайте: Методи боротьби з коронавірусом: досвід Китаю та Південної Кореї

У Франції перенесли другий тур місцевих виборів, обмежили транспортний рух. Тим часом, Макрон у зверненні до нації заявив, що стан у п’ятій республіці близький до військового.

Що стосується економіки, жодна компанія незалежно від її розміру, не буде піддаватись ризику банкрутства. Жоден француз не залишиться без ресурсів.

Чехія одна з перших оголосила надзвичайний стан та загальнонаціональний карантин. Його дотримання контролює поліція.

Найбільш лояльний європейський карантин у Британії та Швеції. У Лондоні працюють метро, громадський транспорт, розважальні заклади. У скандинавській країні приймають відвідувачів кафе і спортзали. Закрили лише кілька навчальних закладів. Уряд пояснює це відповідальністю та свідомістю громадян, які беззаперечно виконують усі рекомендації.

Тим часом, Лукашенко назвав пандемію психозом і відмовився закривати кордони та впроваджувати карантин у навчальних закладах. А вірус порадив лікувати горілкою і трактором.

А от Трамп під час пандемії зробив американцям пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Дональд хоче виписувати співвітчизникам чеки на тисячу доларів.

У Китаї вдалося стабілізувати ситуацію і спалах коронавірусу йде на спад. Через скорочення виробництва у Китаї поліпшилась екологічна ситуація. Деякі дослідники навіть стверджують, що завдяки зменшенню шкідливих викидів кількість врятованих життів перевищить кількість загиблих від Covid-19.

Факти ICTV раніше писали про те, що змінив та чого навчив українців перший тиждень карантину.