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Факти / Світ

100 тис. випадків за 4 дні: у ВООЗ заявили про прискорення темпів поширення коронавірусу

Пандемія коронавірусу поширюється все більш швидкими темпами.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус на брифінгу в Женеві.

– Від встановлення першого випадку до моменту, коли захворілих стало 100 тис., пройшло 67 днів. Від 100 тис. до 200 тис. – 11 днів, а треті 100 тис. випадків з’явилися всього за чотири дні, – сказав він.

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До слова, станом на 24 березня у світі інфіковано коронавірусом 381 499 осіб. Вилікуватися від хвороби вдалося 101 794 пацієнтам, а 16 557 осіб померли.

Фото: Dreamstime

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