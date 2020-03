100 тис. випадків за 4 дні: у ВООЗ заявили про прискорення темпів поширення коронавірусу

Пандемія коронавірусу поширюється все більш швидкими темпами.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус на брифінгу в Женеві.

The #COVID19 pandemic is accelerating. It took 67 days from the 1st reported case to reach the first 100K cases, 11 days for the second 100K cases & just 4 days for the third 100K cases.

These numbers matter, these are people, whose lives & families have been turned upside down. https://t.co/VydhLBNq36

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 23, 2020