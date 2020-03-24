Італія відправила на лікування до Німеччини шістьох інфікованих Covid-19

Прем’єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер заявив про готовність прийняти щонайменше шістьох італійців з Covid-19 у лікарнях регіону.
За словами Кречмера, уряд Італії звернувся по допомогу, піклуючись про тих пацієнтів, яким не вистачає місця в італійських медзакладах.
Після проведених консультацій у колі німецьких лікарів, Саксонія погодилася прийняти інфікованих у своїх лікарнях.
Цей регіон Німеччини постраждав від вірусу найменше.
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Unsere #Solidarität endet nicht an Landesgrenzen. Wir helfen unseren italienischen Nachbarn, wir halten zusammen: #Sachsen nimmt sechs #COVIDー19 Patienten zur Behandlung in #Leipzig und #Dresden auf. #Europa #CoronaSN
— Michael Kretschmer (@MPKretschmer) March 23, 2020
– Наша солідарність не закінчується національними кордонами. Ми допомагаємо нашим італійським сусідам, ми тримаємось разом. Ми приймаємо шістьох пацієнтів з Covid-19 на лікування у лікарні Лейпцига та Дрездена.
Італія – найбільш постраждала від коронавірусу країна у світі. Кількість загиблих у країні перевищує 6 тис., і цифра продовжує рости.
За даними німецького Інституту охорони здоров’я Роберта Коха, у Німеччині зафіксовано майже 22 тис. випадків захворювання Covid-19.
Нещодавно Факти ICTV писали про те, що Італія оголосила про закриття всіх нестратегічних виробництв і підприємств. У країні працюватимуть тільки банки, супермаркети, аптеки і пошта.