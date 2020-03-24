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Факти / Світ

Коронавірус підхопив лауреат Нобелівської премії миру

Коронавірус підтвердили у лауреата Нобелівської премії миру 2008 року Марті Ахтісаарі.

Про позитивний результат тесту стало відомо минулого тижня.

82-річний екс-президент Фінляндії почуває себе добре.

Вірус Covid-19 виявили також у його дружини 83-річної Ееви Ахтісаарі.

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Коронавірус підхопив лауреат Нобелівської премії миру Марті Ахтісаарі

Екс-перша леді була присутня на концерті у гельсінському Будинку музики 8-го березня. Серед гостей була також 11-й президент Фінляндії Тар’я Халонен.

Станом на 24 березня, у Фінляндії зафіксували 792 випадки захворювання на коронавірус, одна людина померла. Найбільше випадків виявлено у медичному окрузі Уусімаа.

Як писали Факти ICTV, пандемія коронавірусу поширюється дедалі швидшими темпами, заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Джерело: Уle

Фото: Dreamstime

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