За останню добу в Іспанії виявили майже 6,6 тис. нових хворих на коронавірус. Це максимальне число заражень з початку епідемії, виявлене в країні за одну добу.

Кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії зросла на 514 за один день, оскільки ситуація в країні швидко погіршується.

Офіційні дані показують, що наразі в країні померло 2 696 осіб, а близько 40 000 заразилися.

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У близько 5 400 працівників охорони здоров’я підтвердили зараження недугою.

Іспанія – найбільш постраждала країна в Європі після Італії, де наразі зареєстровано понад 6 тис. смертей.

Нагадаємо, нещодавно в Іспанії через коронавірус помер 21-річний футболіст Франциско Гарсія.