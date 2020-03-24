За останню добу в Іспанії виявили майже 6,6 тис. нових хворих на коронавірус. Це максимальне число заражень з початку епідемії, виявлене в країні за одну добу.
Кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії зросла на 514 за один день, оскільки ситуація в країні швидко погіршується.
Офіційні дані показують, що наразі в країні померло 2 696 осіб, а близько 40 000 заразилися.
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У близько 5 400 працівників охорони здоров’я підтвердили зараження недугою.
Іспанія – найбільш постраждала країна в Європі після Італії, де наразі зареєстровано понад 6 тис. смертей.
Нагадаємо, нещодавно в Іспанії через коронавірус помер 21-річний футболіст Франциско Гарсія.
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