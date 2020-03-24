Станом на 24 березня у світі коронавірусом інфіковано 381 598 осіб, вилікувалися вже 101 806 пацієнтів.
Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 16 559 осіб. Найбільше заражених у Китаї – 81 552 особи.
Масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається також в Італії. Загальна кількість хворих у країні становить 63 927, хвороба вбила вже 6 077 людей.
Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:
- Німеччина – 29 056;
- Франція – 20 123;
- Іспанія – 35 136;
- Нідерланди – 4 767;
- Норвегія – 1 471;
- Швейцарія – 8 795;
- Швеція – 2 046;
- Бельгія – 3 743;
- Данія – 1 582;
- Австрія – 4 474;
- Польща – 749.
В Україні станом на 24 березня попередньо зафіксовано 83 випадки захворювання на коронавірус. Найбільша кількість хворих наразі у Києві.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у столиці коронавірус підтвердили у 29 людей.