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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 24 березня

Станом на 24 березня у світі коронавірусом інфіковано 381 598 осіб, вилікувалися вже 101 806 пацієнтів.

Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 16 559 осіб. Найбільше заражених у Китаї – 81 552 особи.

Масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається також в Італії. Загальна кількість хворих у країні становить 63 927, хвороба вбила вже 6 077 людей.

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Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:

  • Німеччина – 29 056;
  • Франція – 20 123;
  • Іспанія – 35 136;
  • Нідерланди – 4 767;
  • Норвегія – 1 471;
  • Швейцарія – 8 795;
  • Швеція – 2 046;
  • Бельгія – 3 743;
  • Данія – 1 582;
  • Австрія – 4 474;
  • Польща – 749.

В Україні станом на 24 березня попередньо зафіксовано 83 випадки захворювання на коронавірус. Найбільша кількість хворих наразі у Києві.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у столиці коронавірус підтвердили у 29 людей.

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