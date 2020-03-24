Станом на 24 березня у світі коронавірусом інфіковано 381 598 осіб, вилікувалися вже 101 806 пацієнтів.

Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 16 559 осіб. Найбільше заражених у Китаї – 81 552 особи.

Масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається також в Італії. Загальна кількість хворих у країні становить 63 927, хвороба вбила вже 6 077 людей.

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Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:

Німеччина – 29 056;

Франція – 20 123;

Іспанія – 35 136;

Нідерланди – 4 767;

Норвегія – 1 471;

Швейцарія – 8 795;

Швеція – 2 046;

Бельгія – 3 743;

Данія – 1 582;

Австрія – 4 474;

Польща – 749.

В Україні станом на 24 березня попередньо зафіксовано 83 випадки захворювання на коронавірус. Найбільша кількість хворих наразі у Києві.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у столиці коронавірус підтвердили у 29 людей.