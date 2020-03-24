Меланія Трамп зробила тест на коронавірус – результат

Перша леді США Меланія Трамп зробила тест на коронавірус. Його результат негативний.
Про це повідомив президент США Дональд Трамп у відповідь на питання журналістів, чи робила його дружина тест на Covid-19.
Він також додав, що вона почувається нормально.
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Нагадаємо, раніше Дональд Трамп також робив тест на коронавірус, результат якого виявився негативним.
Він вирішив здати тест на Covid-19 після того, як на коронавірус захворів офіційний представник уряду Бразилії Фабіо Вайнгартен.
До слова, наразі США займають третє місце у світі за кількістю хворих на Covid-19. Захворювання тут зафіксували у 46 462 людей.
Джерело: Washington Times
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