На лайнері Diamond Princess коронавірус жив до 17 днів – вчені

Коронавірус міг виживати на поверхнях круїзного лайнера Diamond Princess до 17 днів. Це означає, що Covid-19, може жити на поверхнях набагато довше, ніж вважалося.
Про це йдеться в дослідженні Центру з контролю та профілактики захворювань США.
SARS-CoV-2 виявили на поверхнях Diamond Princess навіть через 17 днів після звільнення з-під карантину пасажирів, однак до проведення належної дезінфекції.Читайте: Пандемія коронавірусу 2020: коли закінчиться і які наслідки для економіки Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА) Пандемія коронавірусу: чи готова Україна до найгіршого сценарію
Зокрема, вірус був у каютах заражених пасажирів з симптомами Covid-19 і тих, у кого симптомів не було.
На думку американських вчених, це означає, що коронавірус може поширюватися поверхнями самостійно.
Раніше вчені стверджували, що коронавірус може жити понад тиждень на речах та поверхностях.