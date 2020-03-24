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На лайнері Diamond Princess коронавірус жив до 17 днів – вчені

Коронавірус міг виживати на поверхнях круїзного лайнера Diamond Princess до 17 днів. Це означає, що Covid-19, може жити на поверхнях набагато довше, ніж вважалося.

Про це йдеться в дослідженні Центру з контролю та профілактики захворювань США.

SARS-CoV-2 виявили на поверхнях Diamond Princess навіть через 17 днів після звільнення з-під карантину пасажирів, однак до проведення належної дезінфекції.

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Зокрема, вірус був у каютах заражених пасажирів з симптомами Covid-19 і тих, у кого симптомів не було.

На думку американських вчених, це означає, що коронавірус може поширюватися поверхнями самостійно.

Раніше вчені стверджували, що коронавірус може жити понад тиждень на речах та поверхностях.

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