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Факти / Світ

Облизував поручні в метро: у Мюнхені затримали чоловіка з підозрою на Covid-19

У Мюнхені 33-річний чоловік з підозрою на коронавірусну інфекцію зайшов у місцевий метрополітен і облизав автомати для продажу квитків, стаціонарні поручні і рухомі поручні ескалатора

Свої дії затриманий знімав на відео, яке він потім поширив у соцмережах. Також чоловік стверджував, що інфікований Covid-19.

Зловмисника затримали, щодо нього ведеться розслідування за підозрою в завданні небезпечної шкоди здоров’ю.

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Наразі йому роблять повторний тест для виявлення інфекції.

Нагадаємо, уряд Німеччини заборонив жителям збиратися поза домом більше, ніж по дві людини. Так в країні вирішили посилити заходи, щоб ефективніше протидіяти поширенню коронавірусу в країні.

Джерело: Deutsche Welle

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