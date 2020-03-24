Від коронавірусу в Китаї вилікувалися 73 159 осіб з 81 171 хворих.
За минулу добу в країні було зафіксовано 78 нових випадків зараження і сім летальних випадків. Всі випадки сталися в Ухані.
456 пацієнтів вилікувалися і виписалися з лікарень.
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З початку епідемії в Ухані було виявлено 67 801 випадок зараження, 3 160 осіб померли. В середньому по країні смертність від коронавірусу склала 4,03%.
До слова, станом на 24 березня у світі інфіковано коронавірусом 381 621 особа. Вилікуватися від хвороби вдалося 101 806 пацієнтам, а 16 563 людини померли.
Джерело: Національна комісія з охорони здоров’я КНР
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