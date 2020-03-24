У Пекіні відправлятимуть на карантин усіх, хто повернувся з-за кордону

З 25 березня влада Пекіна посилюють карантинні заходи для всіх, хто приїжджатиме з-за кордону упродовж 14 наступних днів.

Карантин для туристів та просто приїжджих запроваджують, щоб перешкодити поширенню коронавірусу в китайській столиці.

У Китаї за останню добу виявлено 78 нових випадків зараження коронавірусом, з яких 74 пов’язані з тими, хто приїхав з-за кордону.

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Крім того, за добу в країні зафіксовано сім смертей.

Всього в Китаї виявлено понад 81 тис. заражень і понад 3,2 тис. смертей.

Нагадаємо, наразі у світі розробляються близько 20 вакцин від Covid-19. Зокрема, французькі лікарі успішно випробували ліки від коронавірусу.

Джерело: Beijing Daily