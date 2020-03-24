У всьому світі від коронавірусу вилікувались вже 101 794 хворих. Загалом станом на 24 березня зареєстровано 381 499 інфікованих.

Такі дані повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса.

Найбільша кількість людей, яким вдалося вилікуватись від Covid-19, у Китаї – 60 323. На другому місці перебуває Іран (8 376).

Третю позицію за кількістю тих, хто одужав, обіймає Італія – 7 432 людини.

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Водночас наразі найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксували у Китаї (81 545), Італії (63 927), США (46 332), Іспанії (35 136) і Німеччині (29 056).

Загалом у всьому світі від коронавірусу померло 16 557 людей.

Нагадаємо, наразі у світі розробляються близько 20 вакцин від Covid-19. Зокрема, французькі лікарі успішно випробували ліки від коронавірусу.