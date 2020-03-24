Французькі медики спробували лікувати хворих на коронавірус комбінацією двох препаратів.

Науковці Марсельського університету поєднали:

гідроксихлорохін – протизапальний засіб, використовується у лікуванні малярії та артритів;

– протизапальний засіб, використовується у лікуванні малярії та артритів; азитроміцин – антибіотик, лікує інфекції дихальних шляхів.

У експерименті взяли учать 36 пацієнтів, у частини з них були симптоми Covid-19, інші – були носіями вірусу. 16 пацієнтам проводили звичайне симптоматичне лікування, іншим 20 – призначили експериментальний курс.

– Добровольцям прописали по 200 мг сульфату гідроксихлорохіну тричі на день (перорально), шістьом з них давали ще й по 500 мг азитроміцину (для попередження пневмонії) у перший день, а потім чотири дні – по 250 мг, – йдеться у звіті про лікування.

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Шестеро людей добре перенесли таке лікування і до кінця п’ятого дня їх тести на вірус були негативними.

Французькі медики наголошують, що це лише початкові дослідження. За їх словами, від такого лікування можуть бути побічні ефекти. Таким самолікуванням займатися не треба.

Нагадаємо, ВООЗ заявила про прискорення темпів поширення коронавірусу в світі.

Джерело: International Journal of Antimicrobial Agents