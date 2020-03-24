Їстівна маска від коронавірусу та ігри з туалетним папером – реакція соцмереж на карантин

На карантині у чотирьох стінах здається, що існує небагато варіантів проведення часу. Можна лише подивитися кіно або почитати книгу.

Не всі ходили до спортзалу навіть до карантину, а зараз і поготів. Тож люди вмикають фантазію, чим займатися і як розважати себе вдома. У соцмережі викладають відео, де люди грають вдома в коня, імітують діджея на плиті та граються з туалетним папером.

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Якщо у вас є діти – вам точно не буде сумно. Один із найпопулярніших жартів тижня – мама чотирьох дітей після кількох днів карантину вигадала вакцину від коронавірусу. Та нехай вакциною краще займаються профі. А от якщо вам треба перепочити – є спосіб сховатися від дітей.

У багатьох українців удома є домашні улюбленці. Але пам’ятайте, що паніка передається навіть їм.

Що робити, якщо треба вигуляти собаку, але лячно виходити на вулицю. Для цього є технології. В соцмережах виклали відео де собаку вигулює квадракоптер.

Зрозуміло, що квадракоптери є не у всіх, а вигуляти треба навіть себе, наприклад, в магазин. Люди викладають у соцмережі відео, де вдягають на себе поліетиленові пакети та кулі.

Звичайно, можна одягнути респіраторну маску, але їх удень з вогнем на знайдеш. Соцмережі знайшли вихід – це маска, яку потім можна з’їсти з шашликом.

Пам’ятайте, що під час карантину необхідно сидіти дома. Так можна зменшити темпи розповсюдження зарази. Якщо ж вийшли на вулицю з нежиттю – то потім не нарікайте на антикоронавірусний патруль.

Будьте здорові, більше посміхайтеся та піднімайте настрій іншим – це найкращі ліки від паніки та депресії.

Нагадаємо, за даними ЦГЗ, станом на 10.00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.