4-річна дитина близько 16 годин жила з трупом матері, яка померла від коронавірусу

У США маленьку дитину було знайдено замкненою у будинку з трупом своєї матері протягом приблизно 16 годин після того, як жінка померла від коронавірусу.

Чиновники розповіли, що загибла працювала маммологом у місцевій лікарні. Їй було близько 42 років.

Тіло жінки було знайдено, коли представники влади прийшли на перевірку добробуту сім’ї. Її дитина у віці 4 або 5 років була удома в той час.

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Поліція встановить, чи були у загиблої симптоми коронавірусу, і як довго.

Як повідомлялося, у Нью-Йорку запровадили тотальний карантин. Зареєстровані випадки зараження Covid-19 у місті складають майже половину від загального числа хворих у США.