Генсек ООН закликав лідерів G20 скасувати санкції і мита через коронавірус

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав скасувати мита і санкції, які були раніше введені проти низки країн, які розвиваються, щоб допомогти їм впоратися з пандемією коронавірусу.

На його думку, скасування санкцій дозволить забезпечити доступ людей до продуктів харчування, медикаментів та медичної допомоги, необхідної для боротьби з коронавірусом.

– Це, передусім, людська криза з багатогранними загрозами. Навіть у найбагатших країнах ми бачимо тиск, який відчувають системи охорони здоров’я, а соціально-економічні наслідки пандемії вже відчутні, – заявив він.

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Генсек також виділив кілька найбільш проблемних сфер і запропонував лідерам Великої двадцятки зосередитися на найважливіших питаннях.

Він звернувся з пропозицією виробити скоординований підхід до зниження загрози зараження і виділити трильйонні пакети допомоги для міжнародної економіки.

Нагадаємо, раніше лідери G7 назвали Covid-19 глобальною кризою охорони здоров’я. Вони вирішили спільно працювати над стримуванням поширення коронавірусної інфекції.