Коронавірус у Франції: уряд розглядає продовження карантину на 6 тижнів

Французькі урядові наукові радники, розглядаючи пропозицію президента Еммануеля Макрона і його міністрів, рекомендували ввести карантин в цілому на шість тижнів.

Але поки про це рішення не охоче оголошують.

Наразі Франція проводить 9 000 тестів на вірус кожного дня. Жером Саломон, директор управління охорони здоров’я країни, заявила, що до кінця цього тижня цей показник збільшиться ще на 10 000 осіб.

Франція звернулася до всіх приватних і державних лікарень з проханням приєднатися до боротьби з коронавірусом і збільшила кількість ліжок для інтенсивної терапії з 5 000 до 8 000.

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Військовий шпиталь, відправлений в Ельзас на сході Франції, вже запущений, і Макрон планує відвідати його сьогодні. Ситуація в регіоні, де є кластер коронавірусу, описується як критична.

Всі несуттєві операції скасовуються у всій країні, але будуть позначені ті, хто потребує термінової медичної допомоги.

Нагадаємо, кількість підтверджених випадків коронавірусу у Франції становить 22 300. У лікарнях померло 1 100 осіб.