PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Коронавірус виявили у колишнього генсека НАТО

Колишній генеральний секретар НАТО 77-річний Франсіско Хав’єр Солана де Мадаріага заразився коронавірусом. Його госпіталізували у лікарню Рамон і Каджал в Мадриді.

–  Я сподіваюся, що я подолаю це. Це дуже впертий вірус, – сказав дипломат.

Зусилля, які докладають медичні працівники у всіх закладах, вражають. Рівень турботи та відданості дуже зворушливі, – сказав дипломат.

Екс-генсека НАТО госпіталізували 10 днів тому, у Солани один із найсерйозніших випадків вірусу серед іспанського політичного класу. Він перебував у відділенні інтенсивної терапії.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Солана бореться проти коронавірусу у повній ізоляції, його відвідують лише медики.

Екс-генсек НАТО заявив, що був шокований смертельним впливом пандемії коронавірусу і закликав перемогти вірус колективно.

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

Джерело: Еl Рais

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка