Колишній генеральний секретар НАТО 77-річний Франсіско Хав’єр Солана де Мадаріага заразився коронавірусом. Його госпіталізували у лікарню Рамон і Каджал в Мадриді.

– Я сподіваюся, що я подолаю це. Це дуже впертий вірус, – сказав дипломат.

Зусилля, які докладають медичні працівники у всіх закладах, вражають. Рівень турботи та відданості дуже зворушливі, – сказав дипломат.