Колишній генеральний секретар НАТО 77-річний Франсіско Хав’єр Солана де Мадаріага заразився коронавірусом. Його госпіталізували у лікарню Рамон і Каджал в Мадриді.
– Я сподіваюся, що я подолаю це. Це дуже впертий вірус, – сказав дипломат.
Зусилля, які докладають медичні працівники у всіх закладах, вражають. Рівень турботи та відданості дуже зворушливі, – сказав дипломат.
Екс-генсека НАТО госпіталізували 10 днів тому, у Солани один із найсерйозніших випадків вірусу серед іспанського політичного класу. Він перебував у відділенні інтенсивної терапії.
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Солана бореться проти коронавірусу у повній ізоляції, його відвідують лише медики.
Екс-генсек НАТО заявив, що був шокований смертельним впливом пандемії коронавірусу і закликав перемогти вірус колективно.
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Джерело: Еl Рais