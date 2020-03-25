Володимир Винокур не провідував Льва Лещенко в лікарні.

Про це він заявив в ефірі радіо Sputnik.

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– Уже ваші колеги пишуть, що я був в інфекційному відділенні лікарні, де лежить Лев Лещенко. Ну як можна таку дурість друкувати? .. Пишуть, я провідав одного в інфекційному … Що за дурість така, я просто дивуюся, – сказав Володимир Винокур.

За словами концертного директора артиста Олега Дмитрієва, співак сам вирішив лягти в лікарню, коли відчув нездужання.

До речі, 24 березня 78-річного народного артиста РРФСР Льва Лещенко та його дружину госпіталізували в лікарню містечка Комунарка.

Джерело: Sputnik.