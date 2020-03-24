Ліки від коронавірусу починають тестувати в США

У США починають тестувати ліки від коронавірусу, які розробили американські вчені.
Вперше поєднання антибіотиків і ліків проти малярії тестуватимуть в Нью-Йорку.
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Президент США Дональд Трамп заявив, що вже є 10 тис. одиниць препарату.
– Ліки вже в наявності. Вони можуть виявитися ефективним проти коронавірусу, – сказав Трамп.
До речі, в світі всього зафіксували 417 698 випадків Covid-19. Першу позицію за кількістю інфікованих займає Китай – 81 591 випадок, другу – Італія, де зафіксували 69 176 випадків Covid-19. Третю позицію з 53 268 випадками займає США.
Раніше Факти ICTV писали, що в Україні виготовили перші 600 тест-систем на Covid-19.
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