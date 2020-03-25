Половину населення Великої Британії може бути заражено коронавірусом – Оксфорд

Кількість інфікованих коронавірусом громадян в Великої Британії може досягати половини населення, заявили дослідники Оксфордського університету.

За розрахунками експертів, у більшості людей, які підхопили вірус, симптоми проявляються дуже легко або їх немає взагалі. І тільки один інфікований коронавірусом із тисячі потребує госпіталізації, стверджують вчені.

– Нам необхідно негайно почати широкомасштабні серологічні дослідження – тестування на антитіла – щоб оцінити, на якій стадії епідемії ми зараз знаходимося, – сказала професор теоретичної епідеміології Сунетра Гупта.

Читайте: Майже 40 тис. осіб заразилися коронавірусом за добу – ВООЗ

Дослідники Оксфордського університету вважають, що коронавірус потрапив на територію Великої Британії не пізніше середини січня, хоча офіційно зареєстрований випадок передачі всередині країни був наприкінці лютого.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу жорсткий карантин у Великій Британії запровадили з вечора 23 березня.

Джерело: Financial Times