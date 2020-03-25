Путін переніс референдум щодо правок до конституції через коронавірус

У Росії перенесли референдум, на якому мали розглянути поправки до Конституції РФ.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін у відеозверненні 25 березня.

Попередньо, його мали провести 22 квітня.

– Вважаю, що голосування слід перенести на більш пізню дату. Оцінимо, як в країні розвиватиметься ситуація з коронавірусом. Ухвалимо рішення про нову дату голосування пізніше, – заявив російський президент.

Серед правок, Державна дума Росії запропонувала обнулити всі президентські терміни. Цю поправку схвалив Путін, який відтак матиме змогу балотуватися на п’ятий президентський термін після закінчення четвертого.

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Путін оголосив, що у Росії наступний тиждень (30 березня – 5 квітня. – Ред) буде неробочим. Водночас зарплата зберігатиметься. Вийти на роботу мають тільки екстрені служби.

Як відомо, в Росії зафіксували 163 нових випадки зараження на коронавірус за останню добу. Загалом у РФ захворіли 658 осіб.