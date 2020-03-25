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Факти / Світ

Результат другого тесту Меркель на коронавірус негативний

Другий тест канцлера Німеччини Ангели Меркель на коронавірус також показав негативний результат.

Інформацію про те, що другий тест був також негативний підтвердив прес-секретар Штеффен Сейбер.

Читайте: Меланія Трамп зробила тест на коронавірус – результат

За його словами, з канцлером Німеччини все добре, вона знаходиться на карантині вдома.

Нагадаємо, що 22 березня Ангела Меркель пішла на самоізоляцію через спілкування з лікарем, у якого виявили коронавірус. Медик робив  їй профілактичне щеплення. 23 березня Перший тест на коронавірус Меркель показав негативний результат.

Джерело: Berliner Kurier

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