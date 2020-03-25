Результат другого тесту Меркель на коронавірус негативний

Другий тест канцлера Німеччини Ангели Меркель на коронавірус також показав негативний результат.
Інформацію про те, що другий тест був також негативний підтвердив прес-секретар Штеффен Сейбер.
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За його словами, з канцлером Німеччини все добре, вона знаходиться на карантині вдома.
Нагадаємо, що 22 березня Ангела Меркель пішла на самоізоляцію через спілкування з лікарем, у якого виявили коронавірус. Медик робив їй профілактичне щеплення. 23 березня Перший тест на коронавірус Меркель показав негативний результат.
Джерело: Berliner Kurier
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