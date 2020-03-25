Трамп сподівається позбутися пандемії коронавірусу до Великодня

Президент США Дональд Трамп сказав, що він сподівається, що США позбудуться коронавірусу до Великодня, навіть незважаючи на те, що губернатор Нью-Йорка забив на сполох, що хвороба поширюється швидше, ніж куля.

– Ми збираємося відкритися порівняно скоро … Я хотів би, щоб країна була відкрита і просто готова до Великодня, – сказав Трамп.

Кілька годин по тому Сенат погодив план Білого дому з економічного порятунку від кризи, яка виникла через коронавірус, на суму $2 трильйони. Операція буде ухвалена пізніше в середу Сенатом.

– Нарешті ми уклали угоду, – заявив лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл, посилаючись на величезний рівень інвестицій в країну в воєнний час.

Пакет включає в себе податкові знижки, кредити, гроші для лікарень і рятувальні пакети для бізнесу.

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Палата представників все ще має ухвалити закон, перш ніж відправити Трампу для його підпису.

Нагадаємо, в США зареєстровано майже 55 000 випадків і майже 800 смертей від коронавірусу.

У всьому світі було підтверджено понад 420 тис. випадків і наближається до 19 000 випадків смерті.