У принца Чарльза виявили коронавірус

У 71-річного принца Чарльза виявили коронавірус.
Наразі він перебуває вдома на самоізоляції в Шотландії. Аналізи його дружини показали, що у неї немає коронавірусу.
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За попередньою інформацією, принц Чарльз захворів на коронавірус через два тижні після зустрічі з князем Монако Альбером II.
Раніше у нього діагностували коронавірус. У Лондоні на заході WaterAid вони сиділи навпроти.
Принц Чарльз – старший син королеви Великобританії Єлизавети II та її чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького, спадкоємець британського престолу, фельдмаршал, адмірал флоту і маршал Королівських ВПС Великобританії.
Раніше Факти ICTV писали, що Хосеп Гвардіола пожертвував €1 млн на боротьбу з коронавірусом.
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