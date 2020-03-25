PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У принца Чарльза виявили коронавірус

У 71-річного принца Чарльза виявили коронавірус.

Наразі він перебуває вдома на самоізоляції в Шотландії. Аналізи його дружини показали, що у неї немає коронавірусу.

Читайте: Коронавірус підхопив лауреат Нобелівської премії миру

За попередньою інформацією, принц Чарльз захворів на коронавірус через два тижні після зустрічі з князем Монако Альбером II.

Раніше у нього діагностували коронавірус. У Лондоні на заході WaterAid вони сиділи навпроти.

Принц Чарльз – старший син королеви Великобританії Єлизавети II та її чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького, спадкоємець британського престолу, фельдмаршал, адмірал флоту і маршал Королівських ВПС Великобританії.

Раніше Факти ICTV писали, що Хосеп Гвардіола пожертвував €1 млн на боротьбу з коронавірусом.

Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка