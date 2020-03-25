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У Сінгапурі розробили п’ятихвилинний тест на коронавірус

У Сінгапурі розробили експрес-тест, який дозволяє визначити, чи заражена людина коронавірусом, протягом п’яти-десяти хвилин.

Розробленням займалася лабораторія NanoBio при Агентстві з науки, технологій та досліджень.

Після того, як розробку затвердять, це буде найшвидший тест на коронавірус. У лабораторії очікують, що отримають дозвіл протягом місяця, після чого тест застосовуватимуть у лікарнях.

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Керівник досліджень, професор Джекі Ін повідомила, що розробку протестували в одній з лікарень Сінгапуру, використовуючи зразки реальних пацієнтів.

Вона описала тест як дуже чутливий і точний. Крім того, основна його перевага полягає в тому, що він може  використовуватися безпосередньо у лікарнях.

До слова, у США вже почали тестувати ліки від коронавірусу, які розробили американські вчені. Вперше поєднання антибіотиків і ліків проти малярії тестуватимуть у Нью-Йорку.

Джерело: The Straits Times

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