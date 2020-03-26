Apple виділить понад 10 млн масок для США і Європи

Американська компанія Apple планує надати понад 10 млн медичних масок владі США і європейських країн, які постраждали від пандемії коронавірусу.

Про це заявив генеральний директор компанії Тім Кук.

– Я з гордістю повідомляю, що у нас є можливість виділити 10 млн масок Сполученим Штатам і ще кілька мільйонів – регіонам Європи, які найбільше постраждали, – сказав Кук.

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Також він додав, що наразі розробляються можливі варіанти придбання масок.

– Наша команда наразі працює над тим, щоб придбати маски у наших постачальників у співпраці з владою по всьому світу, – додав Кук.

Proud to share we’ve been able to source 10M masks for the US and millions more for the hardest hit regions in Europe. Our ops teams are helping to find and purchase masks from our supply chain in coordination with governments around the world. pic.twitter.com/uTsA6eA5ks — Tim Cook (@tim_cook) March 25, 2020

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