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Факти / Світ

Apple виділить понад 10 млн масок для США і Європи

Американська компанія Apple планує надати понад 10 млн медичних масок владі США і європейських країн, які постраждали від пандемії коронавірусу.

Про це заявив генеральний директор компанії Тім Кук.

– Я з гордістю повідомляю, що у нас є можливість виділити 10 млн масок Сполученим Штатам і ще кілька мільйонів – регіонам Європи, які найбільше постраждали, – сказав Кук.

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Також він додав, що наразі розробляються можливі варіанти придбання масок.

– Наша команда наразі працює над тим, щоб придбати маски у наших постачальників у співпраці з владою по всьому світу, – додав Кук.

Раніше Факти ICTV писали, як носити маски та рукавички під час пандемії Covid-19.

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