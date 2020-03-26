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Факти / Світ / Росія

Борис Акунін заразився коронавірусом

Письменник Борис Акунін (справжнє ім’я – Григорій Чхартішвілі) заразився коронавірусом.

Про це він сам написав у себе на Facebook.

– Я закинув фб, тому що валяюсь з модною хворобою. Трохи зміцнію – обов’язково поділюся враженнями. Cтрах перед коронавіруcом набагато страшніший самого коронавірусу. Обережним бути потрібно, а панікувати не треба, – розповів Акунін.

Читайте: Б орис Акунін розповів, кому належить Крим

Як писали Факти ICTV, коронавірусом захворів принц Чарльз – старший син королеви Великобританії Єлизавети II.

Джерело: Facebook

 

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