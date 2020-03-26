Другої хвилі коронавірусу після скасування карантину в Китаї не відбулося – доповідь

Після скасування жорстких обмежувальних заходів проти поширення коронавірусу в Китаї відновлення пасажиропотоку не призвело до зростання кількості інфікованих.

Про це йдеться в доповіді вчених із групи Ніла Фергюсона, що входять до колабораційного центру з моделювання інфекційних захворювань ВООЗ.

Для того, щоб зрозуміти, наскільки скасування карантинних обмежень загрожує новою епідемією, експерти порівняли дані щодо кількості людей, які пересувалися на метро у великих містах Китаю з 1 січня до 17 березня, і міру “заразності” (Rₒ – середнє число нових інфікованих, які отримали вірус від однієї людини, яка вже хворіє).

Після цього вчені розрахували кореляцію між індексом пасажиропотоку і Rₒ всередині різних провінцій. Також вони окремо порівнювали дані щодо переміщення в Хубеї зі швидкістю поширення інфекції на території решти країни (щоб оцінити, наскільки великий був внесок цієї провінції у те, що відбувалося в інших).

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Це привело дослідників до висновку, що стримувати інфекцію стало можливо без настільки великих економічних витрат, як це було на початку епідемії.

Ніл Фергюсон є одним із визнаних експертів в епідеміології та комп’ютерному моделюванні епідемій, на його звіти спираються у своїх рішеннях уряди США і Великої Британії. Але ми закликаємо пам’ятати, що нині деталі майже будь-якого опублікованого аналізу можуть містити неточності.

До слова, Факти ICTV розповідали, як Китай відновлює свою економіку після епідемії Covid-19 і настільки потужним виявився удар інфекції.