Голови МЗС Великої сімки об’єднають зусилля у боротьбі з коронавірусом

Міністри закордонних справ країн Великої сімки погодилися з необхідністю спільних зусиль у боротьбі з новим коронавірусом.

Разом з тим, міністри не погодилися з закликом держсекретаря США Майка Помпео називати коронавірус “Уханьским вірусом”.

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Європейські офіційні особи повідомили, що Помпео наполягав на тому, щоб називати Covid-19, “Уханьським вірусом”, незважаючи на те, що Всесвітня організація охорони здоров’я та інші організації виступають проти того, щоб називати його за географічною ознакою.

Станом на ранок 26 березня кількість померлих від коронавірусної інфекції у світі сягнула більше 21 тис. осіб.