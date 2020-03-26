Кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії стала більше, ніж у Китаї

Кількість загиблих в результаті коронавірусу в Іспанії перевершила офіційну цифру в Китаї, ставши другою за величиною в світі.

Кількість смертей зросла на 738 за 24 години – щоденний рекорд – до 3 434, що вище, ніж 683, оголошених в Італії.

Для порівняння: в Китаї офіційно зареєстровано 3 285 смертей, а в Італії – найбільш постраждалій країні – 6 820 смертей.

Рівень зараження в Іспанії зріс на одну п’яту, майже 27 тис. осіб проходять лікування в лікарні.

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Мадрид став найбільш постраждалим регіоном країни, але в Каталонії на північному сході спостерігається швидке зростання захворюваності.

Депутати повинні проголосувати за продовження надзвичайного стану в країні ще на два тижні до 11 квітня. Згідно з правилами, людям забороняється виходити з дому, за винятком купівлі необхідних товарів і ліків, або роботи.

Нагадаємо, в світі зареєстровано 460 тис. випадків зараження вірусом, водночас більше 20 тис. осіб померли, а більше 110 000 осіб одужали.