Коронавірус у світі: кількість хворих перевищила 500 тис. осіб

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 500 тис. осіб.

Станом на 21.30 зафіксовано 520 427 випадків інфікування коронавірусом.

Кількість смертей перевищила 23,5 тис., а тих, хто одужав – 123 тис.

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Нагадаємо, 24 березня генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що пандемія коронавірусу поширюється все більш швидкими темпами.

За його словами, від встановлення першого випадку до моменту, коли захворілих стало 100 тис., пройшло 67 днів. Від 100 тис.до 200 тис. — 11 днів, а треті 100 тис. випадків з’явилися всього за чотири дні.

Джерело: Worldometers