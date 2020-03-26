Пандемія коронавірусу: Путін обмовився про мораторій на санкції

Завершилася нарада лідерів країн G20, який пройшов у форматі відеоконференції через карантин, власне воно і було присвячено пандемії коронавируса.

Під час наради президент Росії Володимир Путін обмовився про мораторій на санкції під час пандемії. Він запропонував відмовитися від міжнародних санкцій для взаємних поставок медикаментів, продовольства, обладнання та технологій.

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– В ідеалі ми повинні ввести мораторій, солідарний мораторій на обмеження щодо товарів першої необхідності, а також на фінансові транзакції для їх закупівель, – заявив Путін.

Раніше Факти ICTV писали, що через пандемію у Росії перенесли референдум, на якому мали розглянути поправки до Конституції РФ.