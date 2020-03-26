Сенат США схвалив виділення $2 трлн допомоги для послаблення наслідків коронавірусу

Сенат Конгресу США одноголосно проголосував за законопроект про заходи економічної підтримки підприємств, жителів і системи охорони здоров’я на тлі пандемії коронавірусу.

Він передбачає виділення $2,2 трлн. Це найбільша програма підтримки в історії США.

Ключові елементи законопроекту передбачають, зокрема, $250 млрд на прямі виплати фізичним особам та сім’ям, $350 млрд на кредити для малого бізнесу, $250 млрд на виплату допомоги на випадок безробіття та $500 млрд на позики для компаній, які зазнали скрути.

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Після схвалення у Сенаті законопроект повинна розглянути Палата представників. Потім документ надійде до президента США Дональда Трампа. Він заявив, що готовий відразу підписати пакет поправок.

Нагадаємо, у США станом на 26 березня від коронавірусу померло 1 042 людини, а кількість хворих перевищила 69 тис.

Наразі Штати посідають третє місце за кількістю інфікованих коронавірусом.