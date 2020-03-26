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Факти / Світ

У Франції оголосили військову операцію для боротьби з коронавірусом

Президент Франції Еммануель Макрон для боротьби з коронавірусом оголосив військову операцію.

Він відвідав військово-польовий госпіталь для хворих на коронавірус.

– Ми перебуваємо в стані війни, і перед обличчям піку епідемії я вирішив, за пропозицією начальника Генштабу, почати операцію Стійкість, – сказав Макрон.

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Президент Франції зазначив, що ця операція буде повністю присвячена наданню допомоги на підтримку населенню, а також державні служби в галузі матеріально-технічного забезпечення і захисту.

У Франції на коронавірус захворіли 25 600 осіб, з них одужало 3 907 осіб, а померло – 1 333.

Раніше Факти ICTV писали, що кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії стала більше, ніж у Китаї.

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