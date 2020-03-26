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У Литві на коронавірус захворіли військові НАТО

У Литві на коронавірус захворіли ще 19 осіб. Всього в країні зафіксовано 274 випадки Covid-19.

Коронавірус підтвердився у десяти військових дислокованого в Литві міжнародного батальйону НАТО.

– Є й інші підтверджені випадки. Наразі в цілому 20 випадків, – сказав BNS капітан Еверт-Ян Даніелс.

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Щоб зупинити поширення коронавірусу, ведеться навчання всередині батальйону. З метою скорочення контактів військових дії з іншими підрозділами обмежені.

До речі, у Франції оголосили військову операцію для боротьби з коронавірусом.

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