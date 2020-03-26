У США від коронавірусу померло більше 1 000 осіб

Станом на 26 березня кількість жертв від коронавірусу у США зросла до 1 042 осіб.
За даними американського університету Джона Хопкінса, кількість хворих в США перевищила 69 тис. осіб.
США займають третє місце за кількістю інфікованих коронавірусом після Китаю та Італії, і на п’ятому місці за кількістю смертельних випадків – після Італії, Іспанії, Китаю, Ірану та Франції.
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Найгірша ситуація в країні спостерігається у штаті Нью-Йорк – на нього припадає майже четверта частина всіх смертельних випадків, а кількість хворих перевищила 32 тис. осіб.
У зв’язку з цим генеральний директор та засновник Tesla Ілон Маск відновить роботу свого закритого заводу для того, аби виробляти апарати штучної вентиляції легень.
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