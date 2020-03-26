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Факти / Світ

У США зафіксували рекордне безробіття через коронавірус

3,28 млн нових безробітних зафіксували минулого тижня в США.

Ця інформація обвалила світові фондові ринки, які продовжили падіння вартості акцій і основних фондових індексів.

За даними американської статистики, така кількість безробітних перевищила попередні рекорди – 665 тис. нових безробітних в розпал економічної кризи 2008 року і попередній абсолютний рекорд в 695 тис. у 1982 році.

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Інвестори відзначають, що незважаючи на виділення допомоги американською владою для стримування економічної кризи, наслідки коронавірусу для економіки перевершили попередні очікування.

В американського президента Дональда Трампа свій рецепт виходу із кризи, яку спричинив коронавірус. Він пропонує розіслати громадянам країни чеки на $1000.

Джерело: CNBC

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